Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.00’den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

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