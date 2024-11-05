Bitmeyen öksürüğe dikkat! Sakın soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Mycoplasma pneumoniae adlı bakteri COVID salgınının zirvesinde o kadar nadirdi ki bir tıp dergisi sonsuza dek yok olabileceğini öne süren bir makale yayımlamıştı.

AKCİĞERDE HASARA YOL AÇABİLİR

M. pneumoniae tipik olarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur ve boğaz, soluk borusu ve akciğerlerde hasara yol açabilir. Çoğu hastalık hafiftir, ateş, boğaz ağrısı ve öksürükle başlar ve göğüs nezlesi olarak görülebilir. Semptomların başlangıcı çok yavaştır.

M. pneumoniae genellikle yürüyen zatürreye yol açar; bu isim, diğer bakteriyel zatürre türlerine göre daha az şiddetli olmasından dolayı verilmiştir.

CDC'nin yakın zamanda yaptığı bir uyarıda, "M. pneumoniae'nin neden olduğu zatürreye sahip kişiler, akciğer enfeksiyonu olan birine göre beklenenden daha iyi görünebilir" denildi.

SALGINA NEDEN OLUYOR

Bakteriler öksürük veya hapşırık gibi solunum damlacıkları yoluyla yayılıyor. Uzun kuluçka dönemi (bir ila dört hafta) bakteriyi yurtlar, okullar ve huzurevleri gibi yerlerde salgınlara neden olmaya yatkın hale getirir. Öksürük semptomları da genellikle uzun sürer, bu da salgınların devam edebileceği anlamına gelir.

TEST VEYA RÖNTGEN KULLANILIR

Burun veya boğaz sürüntüsü bakteriyi test edebilir, ancak bu test laboratuvarlar tarafından grip, COVID ve solunum sinsityal virüsü (RSV) testleri kadar yaygın olarak sunulmaz. Bazen zatürreyi kontrol etmek için göğüs röntgeni kullanılır.

TANI KOYMAK ZOR

Bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar, azitromisin ilacı da dahil olmak üzere makrolidler adı verilen bir antibiyotik sınıfıyla tedavi edilebilir. Mycoplasma pneumoniae diğer antibiyotik türlerine dirençlidir, bu nedenle doğru bir tanı koymak zor.