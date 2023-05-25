Bitrota'nın şüphelileri hakim karşısında! 10 bin 460 yıla kadar hapisleri isteniyor

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Kenan Altun ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

"BU KUMPAS DAVASIDIR"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Kenan Altun, "Ben burada sanık olarak bulunuyor isem de dürüstlüğümden ve işime bağlılığımdan dolayı buradayım. Borsam halen işleme açıktır. Ben şirketin yazılım yöneticisiydim. Hasan Özkan ise finans bölümüne bakıyordu. Hesap silme söz konusu değil. Hangi mağdur mağduriyetinin giderileceği pazarı kapatır. Bu kumpas davasıdır. Galeyana getirilmiş bir takım kişilerin üzerime salınmasıdır. Kullanıcılardan Temmuz 2021 yılında kullanıcıların Türk Lirası çekim talepleri olduğunu öğrendim. Hesapta yeterli miktarda para olmadığını gördüm. Hasan Özkan yurtdışında olduğu için onu aradım. Sermaye yükseltmesi amacıyla şirket hesabından 4,5 Milyon TL para çektiğini ve kullanıcıların para çekim taleplerini karşılamak amacıyla sisteme yatırmasını söyledim. Maalesef bu para hesaba gönderilmedi. Sonradan ben Hasan Özkan'ın 11,6 Milyon TL sistemden para çektiğini öğrendim. Hemen arkasından da Hasan Özkan hakkında Eylül 2021 tarihinde suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

"ZARAR ETTİKLERİ RAKAMDAN DAHA FAZLA GELİR ELDE ETMİŞLER"

Kullanıcıları dolandırmak için bir nedeni olmadığını söyleyen Kenan Altun, "Kişilere güven verip şirketimi büyüttüğüm sürece ben daha fazla gelir elde ederim. Müştekilerden 3 kişi 50 Milyon civarında zararları olduğunu beyan etmişler. Zarar ettikleri rakamdan daha fazla gelir elde etmişler. Çektikleri rakamdan hiç bahsetmiyorlar. Benim kullanıcılarımın mağduriyetlerinin nedeni kripto paranın değerinin çok fazla düşmüş olmasıdır. Benim borsam ve çalışmalarım baltalandı. Benim tutukluluğum marifetiyle benim kullanıcılarım mağdur oluyor. Bilirkişi raporunda, 532 kişinin toplamda 54 Milyon TL zararı olduğu söyleniyor. Ortalama benim borsamda 532 değil bin 532 kişi yatırdığından daha az para çekmiş, kara geçmemiş olabilir. Bu işte kar da var zarar da var. Ben 18 aydır bu borsayı dolandırıcılık yapmak için de açık tutmuyorum. Diğer borsalarda açılacak. Ben bunu cezaevinde olsam da zor şartlarda borsamı açık tuttum. Çıktıktan sonra da kapanmayacak ve hiç bir kullanıcı mağdur değildir ve olmayacak" ifadelerini kullandı.

Duruşmada hazır bulunan diğer tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın Bitrota Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş-Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. altında faaliyet gösteren şirketlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek, herhangi bir usulsüzlüğün olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanık Kenan Altun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, sistemin ortakları Kenan Altun ile Hasan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından 532 mağdura yönelik toplamda 3 bin 724 yıldan 10 bin 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

(Kaynak: DHA)