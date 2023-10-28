Biz Galatasaray takımıyız, daha üretken olmalıyız

Rize deplasmanda 1-0 kazanan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk zor bir maçı geride bıraktıklarını galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ

Buruk, "Rakip bize göre daha konsantreydi. Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından bu tip takımlar zordur. Ceza sahası çevresinde yeteri kadar üretken değildik. Bireysel performansımız daha iyi olmalıydı. Biz Galatasaray takımıyız. Çok iyi oyunculara sahibiz. Onların da daha iyisini yapması gerekiyor" diye konuştu.

GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ

Diğer taraftan üst üste 9. galibiyetlerini de aldıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bu zor fikstürde kazanmak çok değerli. Rizespor kendi sahasında hiç yenilmemişti. Bunun sevincini de ayrıca yaşıyoruz. Şimdi hafta içinde dinlenme şansımız olacak. Bir sonraki maçta daha iyi bir görüntü çizeceğiz" dedi.



ICARDİ ÇOK FEDAKAR

Okan Buruk, son iki maça ağrı kesici iğne vurularak çıkan Mauro Icardi için de şöyle konuştu:

"Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor, ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor."