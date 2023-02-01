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Barış Manço 81300 Moda adresi ziyaretçi akınına uğradı. Biz nasıl unuturuz seni

Türk pop ve Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden olan, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve televizyon programcısı Barış Manço'nun yaşamını yitirmesinin üzerinden 24 sene geçti. Barış Manço'nun Moda'daki evi, anma programları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:53
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Biz nasıl unuturuz seni. Barış Manço 81300 Moda adresi ziyaretçi akınına uğradı.

Barış Manço 81300 Moda adresi ziyaretçi akınına uğradı. Biz nasıl unuturuz seni
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Barış Manço Evi'ne evine gelen ve uzun kuyruklar oluşturan her yaştan ziyaretçi, 24 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçıyla ilgili duygu dolu ifadeler kullandı. Barış Manço'nun müze haline getirilen evinde gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar ve orijinal konser afişleri yer alıyor.

Barış Manço Evi'ne evine gelen ve uzun kuyruklar oluşturan her yaştan ziyaretçi, 24 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçıyla ilgili duygu dolu ifadeler kullandı.

AA muhabirine konuşan ziyaretçilerden Murat Üzen, Barış Manço'yu bir müzisyen olarak örnek aldığını belirterek, "Gençliğimin en güzel çağları Barış Manço'nun da en güzel şarkılarını söylediği zamanlardı. Müzisyen de olduğum için onu çok seviyordum. Vefat ettiği günü ve cenazesini çok iyi hatırlıyorum." dedi. Üzen, Manço'nun hatırasını yad etmek için oğlu Ege ile birlikte geldiğini söyledi.

Minik ziyaretçilerden 11 yaşındaki Aras ise müzeyi ziyaret ederek Barış Manço hakkında çok şey öğrendiğini ve Manço'nun şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü anlattı.

Barış Manço, vefat yıl dönümü olan 1 Şubat'ta, Kurtalan Ekspres grubunun sahne alacağı bir programla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak.

 

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