Bizdeki mollalar cübbeli sizdekiler kravatlı

Kaynak: Haber Merkezi
Bizdeki mollalar cübbeli sizdekiler kravatlı
Bir sokak röportajında konuşan İranlı bir makine mühendisi, sözleriyle gündeme oturdu: " Bizim İran’daki mollamızla sizinkinin farkı şu; bizimki cübbeli, sizinki kravatlı. Adalet olmayan yere yabancı yatırımcı gelmez.”

Türkiye'nin ekonomik durumu, her geçen gün vatandaşların hayatını daha da zorlaştırırken, sosyal medyada paylaşılan sokak röportajları, izleyenlerin yüreklerini sızlatıyor. AKP hükümetinin uyguladığı ekonomi politikalarıyla ilgili çeşitli ve dikkat çekici videolar, sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

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Bağımsız TV adlı YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında, İranlı bir makine mühendisinin yaptığı açıklamalar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Röportajda, İran'daki din adamları ile Türkiye'deki yöneticiler arasındaki benzerliklere işaret edilerek, adaletin olmadığı yerlerde yabancı yatırımcıların gelmeyeceği vurgulandı. Adalet eksikliğinin, yatırımcı güvenini zedeleyebileceği ve bu durumun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

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Mühendis şu ifadeleri kullandı:

“DİNDE REFORM YAPMADIĞI MÜDDETÇE HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

Ben esas İranlıyım. Üç gün önce de İran’dan geldim. Eşim Türk, Allah’tan Almanya’dan emekli olmuşum. Ben orada olmasaydım aç kalırdım, ölürdüm. Dinde reform yapmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. Bu dinden hiçbir yere varamazsın. Şurayı yaparken oradaki hocaya dedim ‘Buraya bir tane okul yapılsaydı. Daha iyi olmaz mıydı? Ne dedi beyefendi, ‘yol dar’ dedim hastane yapsaydı ‘yol dar’. dedim ‘Camiye yol dar’ değil okula dar mı?

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“BİZDEKİ MOLLALAR CÜBBELİ SİZDEKİLER KRAVATLI”

Bakınız bizim mollamızla sizin mollanızın farkı şu? Bizim ki cübbeli İran’da görüyorsun. Sizin ki kravatlı beyin aynı. O beyni değiştirmediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Türkiye’nin geleceği bak ben bir İranlı olarak, liseyi orada bitirdim.

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“KANUNUN OLMADIĞI YERDE GELMEZ ADAM”

Kendim de Almanya’da makine mühendisiyim. Kanun olmadığı müddetçe bakınız yüzde 88-100 Türkiye’nin yatırımı yabancı sermayedir. Kanunun olmadığı yerde gelmez adam. Sen olsan getirir misin parayı.”

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Sokak röportajındaki video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

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