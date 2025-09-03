'Bizim Çocuklar'dan tartışma yaratan fotoğraf!

Ezeli rakipler arasında gerçekleşen tartışmalı transferlerin ardından, A Millî Takım kampında havanın nasıl olacağı merak ediliyordu. Gürcistan maçı öncesi paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TİFLİS ÖNCESİ BİRLİK POZU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Millî Takımımız hazırlıklarını tamamlayarak Tiflis’e hareket etti. Uçakta milli futbolculardan Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Merih Demiral ve kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun yer aldığı bir fotoğraf çekildi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fotoğrafın hem Kerem Aktürkoğlu hem de Hakan Çalhanoğlu tarafından paylaşılması sonrası sosyal medyada yorumlar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar bu kareyi “birlik ve beraberlik mesajı” olarak görürken bazıları ise özellikle yeni transfer Uğurcan dışında Galatasaraylı oyuncuların olmamasını “gruplaşma işareti” şeklinde değerlendirdi.

MİLLİ TAKIM RUHU ETKİLENİR Mİ?

Sezon boyunca tartışmalara neden olan ezeli rakipler arası transferler sonrası milli takım kampında olası gerginlikler konuşuluyordu. Bu fotoğrafın ardından yaşanan sosyal medya tartışmaları, takım içi havanın olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.