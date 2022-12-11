Hakim Ziyech: Milli forma onurdur para değil. Bizimkilere duyurulur

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas'ın dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech, milli takım ve prim konusunda çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de formasını gilen Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda aldığı primin tamamını ihtiyacı olanlara dağıttığı ortaya çıktı.

Faslı yıldızın Fas Milli Takımı'ndaki malzemeci, aşçı gibi görevlilerin yanı sıra ülkesindeki fakir ailelere verdiği belirtildi. Ziyech, bu konudaki bir soru üzerine de "Milli forma onurdur, para değil" cevabını verdi.

Bu olay bizim Milli Takım'daki prim kavgalarını gündeme getirdi.

Milli Takım'da her dönem prim olayları gündem olmuş, hatta 2017'deki kavga günlerce konuşulmuştu.