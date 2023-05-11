Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor

Trabzonspor’da Bjelica ilk olarak golcü Petkovic ve kanat Orsic’in işinin bitirilmesini istedi. Bordo - Mavililerde son olarak Ivan Sunjic ile Mihail Zaper isimleri de gündeme geldi.

Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor

Trabzonspor’da yeni sezon için çalışmalar devam ediyor.

Bordo - Mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın istediği isimlere 2 yeni oyuncu eklendi.

Özellikle Hırvat futbolcuların isimleri anılırken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Bjelica'nın öğrencisi Ivan Sunjic transfer listesine alındı.

Bordo Mavililer'in Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Ivan Sunjic için girişimlere başladığı öğrenildi.

Bjelica ile Dinamo Zagreb'te birlikte çalışan oyuncu için yakın zamanda devreye girileceği ileri sürüldü.

Bjelica'nın istediği bir diğer isim de NK Osijek'in ön liberosu Mihael Zaper. 24 yaşındaki futbolcu için Hırvatistan medyası, "Bjelica, eski öğrencisini Trabzonspor'a götürmek istiyor. İki kulüp pazarlıkları sürdürüyor" iddiasında bulundu.

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