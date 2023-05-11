Bjelica, Ivan Sunjic ile Mihail Zaper'i de istiyor

Trabzonspor’da Bjelica ilk olarak golcü Petkovic ve kanat Orsic’in işinin bitirilmesini istedi. Bordo - Mavililerde son olarak Ivan Sunjic ile Mihail Zaper isimleri de gündeme geldi.