Bjelica siftah yapacak

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hırvat Nenad Bjelica, Sivasspor mücadelesi ile Bordo Mavililer'in başında ilk maçına çıkacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

200 GÜNDE ELİ BOŞ DÖNDÜ

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca, kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.