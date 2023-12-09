Bjelica Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor

Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica yönetimden Enis Bardhi'nin transfer edilmesini istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bjelica Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Union Berlin’in başına geçen teknik direktör Nenad Bjelica gözünü eski öğrencisine dikti.

Trabzonspor'dayken 16 hafta birlikte çalıştığı Enis Bardhi’yi gözüne kestiren Hırvat teknik adam kulübünden transferi gerçekleştirmesini istedi.

Karadeniz temsilcisinde son haftalarda yedek kalan Enis Bardhi için önümüzdeki günlerde kulübe resmi bir teklif gelmesi beklenirken, buradaki rakama göre yönetim kurulunun bir karar vereceği öğrenildi.

Enis Bardhi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirse de sürekli oynayabileceği bir takıma gitme fikrine oldukça sıcak bakıyor.

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