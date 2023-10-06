Bjelica'dan ayrılık açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Adana Demirspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Bjelica'dan ayrılık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, iyi bir oyun oynamalarına rağmen maçı kaybettiklerini söyledi.

İşte Bjelica'nın açıklamaları;

-Takımımız her şeyi yapmaya çalıştı. Burada oynamak kolay değil, zor bir deplasman. Biz buna rağmen gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu, mücadele ettiğimizi, sonuna kadar mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Ama futbol böyle bir oyun. Çünkü rakibimiz aslında bulduğu belki az pozisyonlardan bir tanesini değerlendirmeyi bildi. Bizim de gayet pozisyonlarımız da vardı, şutlarımız vardı, fırsatlarımız da vardı ama maalesef bunlardan yararlanamadık. Mücadele de etsek, çok daha fazlasını da hak etsek 1-0 mağlup ayrılıyoruz.

-Ama maalesef demin de bahsettiğim gibi futbol böyle. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremeyince maalesef hak etmemize rağmen puansız ayrılıyoruz.

-Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum ve son ana son saniyeye kadar da Trabzonspor'u daha iyi bir yer yapabilmek, Trabzonspor'da çok büyük işler yapabilmek adına sonuna kadar mücadele vereceğimi de söylemek isterim.

(AA)

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