Bjelica'dan Trabzonspor taraftarını kedere boğacak açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlediği toplantıda Siopis’in takımdam ayrılığı ile birlikte sakatlıkları devam eden Fernandes, Mislav Orsic, Hüseyin ve Edin Visca’nın son durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bjelica’nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"ORSİC 6 AY BİZİMLE OLMAYACAK"

"Fernandes 3 ay sonra geri dönebiliyor. Fernandes'ten beklentimiz ekim ayının başında bizimle olması. Mislav Orsic 6 ay bizimle olamayacak, ocak ayında bize katılmasını bekliyoruz. Hüseyin'in Kasımpaşa maçıyla birlikte bizimle olabileceğini tahmin ediyoruz. Edin Visca, cumartesi günü bizimle olamayacak ama Rizespor maçında bizimle olmasını bekliyoruz”

"AYNI FİKRİNİ DEVAM ETTİRDİ"

"Kendisi ailesel sebepler dolayısıyla ayrılık talebini iletmişti. Daha sonra yaptığımız konuşmalarda kendisine kulüpten 3 yıllık önemli bir teklif de yaptık aslında. Aynı fikrini devam ettirdi ve son günlerde kulüple yaptığı görüşmeler sonrasında ayrılık gerçekleşti"