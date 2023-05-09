Bjelica'nın ısrarla istediği futbolcu belli oldu

Fırtınalı günler geçiren Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililerde ilk hedef teknik direktör Bjelica'nın ısrarla istediği eski öğrencisi Orsic'in transferini bitirmek.

Bjelica'nın ısrarla istediği futbolcu belli oldu

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor'da transfer hareketliliği şimdiden başladı.

Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren bordo mavililerde ilk hedef Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Mislav Orsic transferini noktalamak.

Hırvat yıldızla görüşmek için kulübünden izin alan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, TRT Spor'un haberine göre Orsic ve menajeriyle bizzat görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Bjelica'nın eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu ve Karadeniz ekibinin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi.

Orsic, kış transfer döneminde 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Southampton'a transfer olmuştu.

Kırmızı beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta süre aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 6 ile 8 arasında transfer yapmayı planlıyor.

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