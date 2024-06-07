Blinken İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’e 8. ziyaretini yapacak. Ziyaretin Pazartesi günü yapılması planlanıyor.7 Ekim tarihinden bu yana Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşta 36 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bir zaman aralığında Blinken’in İsrail’i savunduğunu her mecrada açıklaması ve İsrail’e ziyaretlerini sürekli bir şekilde yapması dikkatleri çekti.

Hamas’ın İsrail tarafından sunulan ateşkes teklifine yanıt vermesinin beklendiği dönemde yapılması planlanan ziyaretin bu kapsamda yapılacağı düşünülüyor.