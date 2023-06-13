Blinken: Türkiye'nin endişelerini dile getirmesi uygun

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'nun genişlemesi bağlamında her üye ülkenin endişe ve sorunlarını dile getirmesinin önem taşıdığına işaret etti.

Blinken: Türkiye'nin endişelerini dile getirmesi uygun

Blinken, Washington'da İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in PKK terör örgütüyle bağlantısını ilan eden bir kişiyi Türkiye'ye iade etmesinin NATO üyelik sürecini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Blinken, "Tarihi açıdan bakıldığında Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçleri çok çok hızlı gelişti" değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, iki ülkenin NATO'nun uzun süredir ortakları olmaları, AB üyelikleri ve Rusya'nın Avrupa güvenliğine tehdidi nedeniyle bu sürecin hızlı olmasının uygun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bu süreç çerçevesinde her NATO üyesi ülkenin endişe ve sorunlarını dile getirmesi de uygun. Bu özellikle NATO'nun 5. maddesi açısından önem taşıyor. NATO üyesi olmak, 5. madde uyarınca saldırıya uğrayan üyelere diğerlerinin destek vermesi anlamına geliyor. Bu süreç çerçevesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili bazı endişelerini gündeme getirebildi."

Blinken, iki ülkenin de Türkiye'nin endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını aktararak, "Diğer NATO müttefikleri ve ABD artık İsveç'in resmi olarak NATO'ya dahil olması gerektiği görüşünde. Beklentimiz bunun temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde gerçekleşebileceği yönünde" diye konuştu.

Blinken, Türkiye, İsveç ve NATO arasında bu hafta tekrar bir toplantı gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de İtalya'nın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini dile getirerek, "Gelecek ay yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nde bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili ise Tajani, ilk etapta bir NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulabileceğine işaret etti. (AA)

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı Güncel
Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı Yaşam
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı
24 yıl önce ölen kardeşinin mezarı başında canına kıydı Yaşam
24 yıl önce ölen kardeşinin mezarı başında canına kıydı
Ana haber sunucusu canlı yayında protesto için soyundu: Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum Güncel
Ana haber sunucusu canlı yayında protesto için soyundu: Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum
İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri başladı Yaşam
İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri başladı
İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor: Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor Güncel
İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor: Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor