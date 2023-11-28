Blinken ve Azerbaycanlı ve Ermenistanlı liderlerle barış müzakerelerini ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, iki ülke arasındaki barış müzakerelerini ele aldı.

KAYNAK: AA
Blinken ve Azerbaycanlı ve Ermenistanlı liderlerle barış müzakerelerini ele aldı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü.

Aliyev'in "sürdürülebilir bir barış anlaşmasına" yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların her iki tarafta da acılara sebep olduğunu kaydetti.

Blinken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin nihayetlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Paşinyan ile de telefon görüşmesi yaptı.

Blinken bu görüşmede de barış müzakerelerinin önemini dile getirdi.

BARIŞ MÜZAKERELERİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği Ekonomi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi Magazin
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı Spor
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı
Dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 gencin son anları ortaya çıktı Gündem
Dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 gencin son anları ortaya çıktı
Bundesliga'da Harry Kane fırtınası. Bu kadar golü kimse atamamıştı Spor
Bundesliga'da Harry Kane fırtınası. Bu kadar golü kimse atamamıştı
Dünyaca ünlü yapay zeka şirketinde çalışanların maaşı dudak uçuklattı Teknoloji
Dünyaca ünlü yapay zeka şirketinde çalışanların maaşı dudak uçuklattı