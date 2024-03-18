Blinken ziyaret edecekti. Kuzey Kore 3 füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi’ne doğru 3 balistik füze fırlattığı aktarıldı. Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan balistik füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe alıp Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Olayın şiddetle kınandığı açıklamada, açık bir provokasyon olarak değerlendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" söylendi. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya varabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü bildirdi.

“TOPLUM İÇİN TEHDİT”

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki verdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Denemeleri "kabul edilemez" olarak nitelendiren Başbakan Kişida, "Yaşananları şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin yaptığı eylem ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliği için tehdit oluşturuyor" dedi.

Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava araçlarında hasar olmadığı bildirildi. Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta yapılacak ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da katılacağı "Gelecek Nesiller için Demokrasi" zirvesinden önce gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" füzesini karadan denize fırlatmıştı.