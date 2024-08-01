Blinken'dan İsrail ve Hamas'a çağrı

Orta Doğu turunda olan Blinken, Hamas’tan ateşkes teklifinde değişiklik talebinde bulundu.

Hamas lideri Haniye, İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas, İsrail’i işaret ederken gözler İsrail destekçisi ABD’ye çevrildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olayla ilgili bilgisi olmadığını ifade etti. Washington Post’un haberine göre Blinken, basın toplantısında Orta Doğu’daki “tüm tarafları” gerilimi daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı ve Gazze’de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Blinken, sürekli kötüye giden döngünün kırılması gerektiğini belirterek “Gazze’deki çatışmalara son verilmesi ve kuzeyde İsrail ile Lübnan arasında sükunetin sağlanması” gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, tarafların konuşması, gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınması ve anlaşmaya varmak için nedenler bulması gerektiğini söyledi. Dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikasta ilişkin olarak da “Bu, bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum.” ifadesini kullanmıştı.