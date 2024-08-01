Blinken'dan İsrail ve Hamas'a çağrı

Kaynak: AA
Blinken'dan İsrail ve Hamas'a çağrı

Hamas lideri Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi sonrasında Orta Doğu’daki tansiyon daha da yükseldi. Heniyye’nin ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını belirten Blinken, yeni açıklamasında tüm tarafları gerilimi tırmandırmayacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Orta Doğu turunda olan Blinken, Hamas’tan ateşkes teklifinde değişiklik talebinde bulundu.

Hamas lideri Haniye, İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas, İsrail’i işaret ederken gözler İsrail destekçisi ABD’ye çevrildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olayla ilgili bilgisi olmadığını ifade etti. Washington Post’un haberine göre Blinken, basın toplantısında Orta Doğu’daki “tüm tarafları” gerilimi daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı ve Gazze’de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Blinken, sürekli kötüye giden döngünün kırılması gerektiğini belirterek “Gazze’deki çatışmalara son verilmesi ve kuzeyde İsrail ile Lübnan arasında sükunetin sağlanması” gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, tarafların konuşması, gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınması ve anlaşmaya varmak için nedenler bulması gerektiğini söyledi. Dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikasta ilişkin olarak da “Bu, bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum.” ifadesini kullanmıştı.

Son Haberler
YAŞ kararları açıklandı. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi Gündem
YAŞ kararları açıklandı. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi
10 ilçede 91 mahalleye yeni 37 otobüs hattı Gündem
10 ilçede 91 mahalleye yeni 37 otobüs hattı
İstanbul’da yangın paniği. Ölümden kıl payı kurtuldular Yaşam
İstanbul’da yangın paniği. Ölümden kıl payı kurtuldular
Dursun Özbek koşa koşa Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti Spor
Dursun Özbek koşa koşa Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti
Büyükşehir belediyesi 800 kişiyi işten çıkardı Ekonomi
Büyükşehir belediyesi 800 kişiyi işten çıkardı
Özgür Demirtaş zengin olmamanın tüyosunu verdi Ekonomi
Özgür Demirtaş zengin olmamanın tüyosunu verdi
Olmaz denilen oldu adam ölümden döndü Gündem
Olmaz denilen oldu adam ölümden döndü