Blinken'den ateşkes turu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 10 Haziran günü 3 gün sürecek bir Ortadoğu turuna çıkacağı kaydedildi.

"ÖNEMİNİ VURGULAYACAK"

Yapılan açıklamada, Blinken’ın ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes önerisinin sonrasında tarafları arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için temaslarda bulunacağı belirtilirken "Bakan Blinken, şu an masada bulunan ve geçen ay Hamas'ın sunduğu teklifle neredeyse aynı olan teklifi kabul etmesinin önemini vurgulayacak" ifadeleri kaydedildi.