Blinken'in İsrail ziyareti ertelendi

İsrail basın yayın organları dün akşam, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki Cuma günü İsrail'e yapması beklenen ziyaretini bir sonraki haftaya ertelediğini bildirdiler.
İsrail basını Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayanarak Blinken'in bu ziyaretini ertelemesinin HAMAS Siyasi Büro Başkan Vekili Salih el Aruri'ye düzenlenen suikast olayı ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.
Daha önce "VALLA" Haber Sitesi, Amerikalı üst düzey yetkililere dayanarak Tel Aviv'in, El Aruri'ye suikast düzenleme niyetinde olduğuna dair önceden bilgi vermediğini kaydetmişti.