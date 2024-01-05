Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinde Türkiye'ye de gelecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, bugünden itibaren hafta boyunca mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda ikili temaslarda bulunacağı bilgilerini paylaştı.

TÜRKİYE’DE İSVEÇ’İN NATO SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Matthew Miler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Türkiye ziyaretinde, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına ilişkin son adımlar da dahil olmak üzere, "uzun yıllardır devam eden bölgesel işbirliğini" görüşeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Blinken'ın, Türkiye'nin ardından ziyaret edeceği Yunanistan'da ise Ukrayna'ya destek olunması ve bölgesel deniz güvenliğini korumaya yönelik adımlar gibi konuların görüşüleceği bilgisine yer verdi.

Miller, "Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Açıkçası bölgenin karşı karşıya olduğu zor sorunlar ve önümüzde zor seçimler var." ifadelerini kullandı.

Antony Blinken'ın, bu zorlukların doğrudan üstesinden gelebilmek için diplomatik çabalara öncülük etmenin ABD'nin sorumluluğu olduğuna inandığını ifade eden Miller, Blinken'ın "bunu ileriki günlerde yapmaya hazır olduğunu" söyledi.

Blinken haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu bölgesini 4. defa ziyaret etmiş olacak.