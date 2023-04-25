BM Çevre ve İnsan Hakları Anlaşması'nda bir ilk

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, Çevre ve İnsan Hakları Anlaşması'na Avrupalı olmayan bir ülkenin ilk defa katıldığını duyurdu.

BM Çevre ve İnsan Hakları Anlaşması'nda bir ilk

Editör: Erhan Songür

Birleşmiş Milletler Salı günü yaptığı duyuruda, Gine-Bissau'nun hükümetlerin insan hakları ve çevre konusundaki sorumluluğuna ilişkin uluslararası bir anlaşmaya katılan ilk Avrupalı ​​olmayan ülke olduğunu duyurdu.

Ekonomik Komisyonun yönetici sekreteri Olga Algayerova, Portekizce konuşulan yaklaşık iki milyonluk bir Batı Afrika ülkesi olan Gine-Bissau'nun "pan-Avrupa bölgesi dışında" bunu yapan ilk devlet olduğunu söyledi.

Gine-Bissau, halkın karar alma sürecine katılmasına ve çevre hakları ihlal edildiğinde adalete erişmesine izin vererek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve biyoçeşitliliğini desteklemek için sözleşmenin araçlarından yararlanmayı umut ediyor.

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