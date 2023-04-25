BM Çevre ve İnsan Hakları Anlaşması'nda bir ilk

Editör: Erhan Songür

Birleşmiş Milletler Salı günü yaptığı duyuruda, Gine-Bissau'nun hükümetlerin insan hakları ve çevre konusundaki sorumluluğuna ilişkin uluslararası bir anlaşmaya katılan ilk Avrupalı ​​olmayan ülke olduğunu duyurdu.

Ekonomik Komisyonun yönetici sekreteri Olga Algayerova, Portekizce konuşulan yaklaşık iki milyonluk bir Batı Afrika ülkesi olan Gine-Bissau'nun "pan-Avrupa bölgesi dışında" bunu yapan ilk devlet olduğunu söyledi.