BM: Gazze'de gıda krizinin büyüyeceği konusunda uyardı

McGoldrick, Gazze'de gıda krizinin büyüyeceği uyarısında bulundu.

McGoldrick, Gazze'de yaşanan acil durum hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşanan ölümlere dikkat çekti. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durumun vahim olduğunu belirten McGoldrick, gıda krizinin büyüme ihtimaline işaret etti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer BM örgütlerinin raporlarında da benzer sorunlara değinildiğini söyleyen McGoldrick, ölümlerin önlenebilir olduğunu vurguladı.

McGoldrick ayrıca, Ramazan ayında geçici ateşkesin üzerinde durulduğunu belirterek, Gazze'deki insanların yaşam koşullarının zorluğuna dikkat çekti. Gerekli gıda ve malzemelerin eksikliği nedeniyle Ramazan'ı düzgün bir şekilde kutlayamayacaklarını ifade etti.

Gazze'deki 2,3 milyon kişi için yaşam koşullarının korkunç olduğunu dile getiren McGoldrick, acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

McGoldrick, havadan atılan insani yardımların yetersiz olduğunu ve yardım tırlarının karadan ulaştırılmasının daha etkili olduğunu belirtti.