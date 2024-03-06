BM: Gazze'de gıda krizinin büyüyeceği konusunda uyardı

Kaynak: AA
BM: Gazze'de gıda krizinin büyüyeceği konusunda uyardı
Birleşmiş Milletler'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, Gazze'nin kuzeyindeki durumun, hijyen ve sağlık koşulları ile gıda eksikliğinin toplumun en kırılgan kesimini etkilediğini belirtti.

McGoldrick, Gazze'de gıda krizinin büyüyeceği uyarısında bulundu.

McGoldrick, Gazze'de yaşanan acil durum hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşanan ölümlere dikkat çekti. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durumun vahim olduğunu belirten McGoldrick, gıda krizinin büyüme ihtimaline işaret etti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer BM örgütlerinin raporlarında da benzer sorunlara değinildiğini söyleyen McGoldrick, ölümlerin önlenebilir olduğunu vurguladı.

McGoldrick ayrıca, Ramazan ayında geçici ateşkesin üzerinde durulduğunu belirterek, Gazze'deki insanların yaşam koşullarının zorluğuna dikkat çekti. Gerekli gıda ve malzemelerin eksikliği nedeniyle Ramazan'ı düzgün bir şekilde kutlayamayacaklarını ifade etti.

Gazze'deki 2,3 milyon kişi için yaşam koşullarının korkunç olduğunu dile getiren McGoldrick, acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

McGoldrick, havadan atılan insani yardımların yetersiz olduğunu ve yardım tırlarının karadan ulaştırılmasının daha etkili olduğunu belirtti.

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