BM Genel Sekreteri Guterres: Şimdi Gazze'de somut adım atma zamanı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de somut adım atma zamanı olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

KAYNAK: AA
BM Genel Sekreteri Guterres: Şimdi Gazze'de somut adım atma zamanı

Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"a bir video mesaj gönderdi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Gazze'deki sivillerin "hiç bitmeyen kabusla" karşı karşıya kaldığını ifade eden Guterres, "Mahalleleri yıkıldı, sevdikleri öldürüldü. Tepelerine bombalar yağarken en temel ihtiyaçları olan su, gıda, elektrik ve ilaçtan mahrum bırakılıyorlar." diye konuştu.

Gazze'ye hayat kurtarıcı yardımın girmeye başladığını dile getiren Guterres, ancak bunu "okyanusta küçük bir damlacık" şeklinde niteleyerek, ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret etti.

Gazze'deki sivillerin korunması ve onlara yardım sağlanması için acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

"DESTEĞİNİZİ TALEP EDİYORUM"

Guterres, hastaneler, BM tesisleri, sığınaklar ve okulların korunması, yakıt dahil temel ihtiyaçların güvenli erişiminin sağlanması ve BM'nin Gazze halkı için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Desteğinizi talep ediyorum. Şimdi somut adım atma zamanı. Birlikte bu korkunç acıyı dindirmeye yardımcı olabiliriz." diyen Guterres, Gazze halkına "bir umut ışığı, dayanışma mesajı" vererek dünyanın onları umursadığını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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