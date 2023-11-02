BM Genel Sekreteri Guterres 'Yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe dikkat. İlk 50 ülke arasında hiç Afrika ülkesi yok'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekaya hazırlık konusunda dünyadaki ilk 50 ülke arasında hiçbir Afrika ülkesinin bulunmadığını belirterek, yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe dikkati çekti.

KAYNAK: AA
BM Genel Sekreteri Guterres 'Yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe dikkat. İlk 50 ülke arasında hiç Afrika ülkesi yok'

Guterres, yapay zekanın yönetimi için BM şartı ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun prensiplere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapay zeka hızla gelişiyor

Guterres, İngiltere’nin Milton Keynes kentinde düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi’nde konuştu. Guterres, yapay zekanın ulaştığı hızın tahmin edilemez seviyelerde olduğunu kaydederek, “Gelecek, bugün gibi yavaş olmayacak.” dedi.

Yapay zeka kaynaklı riskler

Guterres, yapay zeka kaynaklı risklerin çeşitli olduğuna vurgu yaparak, “Yapay zeka hala gelişiyor ve yeni çözümler arıyor. Ancak açık olalım ki yapay zekanın yeni prensiplere ihtiyacı yok. Yapay zeka yönetimi için oluşturulacak prensiplerin hepsinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM şartına uygun olması gerekir.” dedi.

Yapay zekanın oluşturacağı eşitsizlik

Guterres, yapay zekanın bugün oluşturduğu riskler, uzun vadede negatif etkileri ve yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe değindi. Guterres, “Yapay zekaya hazırlık konusunda ilk 50 ülke arasında hiç Afrika ülkesi yok. Dünyanın en geri kalmış 25 ülkesinden 21’i Afrika’da.” diye konuştu.

Guterres, yapay zeka teknolojilerinin sınırlı ülke ve şirketin kontrolünde olduğuna dikkati çekerek, “Bunu değiştirmek için sistematik bir çabaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

BM’nin attığı adımlar

Guterres, risklere karşı küresel bir bakış ihtiyacına işaret ederek, BM’nin bu konuda attığı adımlara değindi. Guterres, oluşturulan danışma kurulunun bu alanda yürütülen çalışmaları koordine ettiğini ifade ederek, kurulun yıl sonunda tavsiye kararları açıklayacağını söyledi.

Guterres, bu kararların yapay zeka yönetimi, bilimsel mutabakat sağlama, risk ve sınamaları değerlendirme konusunda yarar sağlayacağını belirterek, “BM bu alanda üzerine düşen rolü oynayacak.” dedi.

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