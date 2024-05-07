BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı

Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını nedeniyle Gazze’de yaşanan acıyı ve insanlık dramını sonlandırmak için acilen gerekli adımların atılması ve anlaşma sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistin’in Refah kenti hakkında derin endişelere sahip olduğunun altını çizen Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların yeniden hareket ettiğini ifade etti ve "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi" ifadesini kaydetti.

ttchtrk2swrw1gge-vovdxd-yfaggbxq5iqc1mtf7tw.jpgGuterres, uluslararası insancıl hukuku hatırlatarak sivillerin korunmasının zorunluluk olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum" açıklamasını yaptı.

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