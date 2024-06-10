BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen oylama sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği karar tasarısı büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Rusya'nın çekimser kaldığı bu oylamada, 14 ülke "evet" oyu verdi. Onaylanan karar metninde, Mısır, ABD ve Katar'ın gösterdiği diplomatik çabalar övgüyle anılırken, ABD Başkanı Biden tarafından 31 Mayıs'ta önerilen üç aşamalı barış planının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. İsrail'in planı kabul ettiği ve Hamas'a da bu planı kabul etmesi ve hayata geçirmesi yönünde çağrı yapıldığı ifade edildi.

Kararla birlikte, derhal ateşkes ilan edilmesi, kadın, yaşlı ve yaralı mahkumların serbest bırakılması, Filistinli mahkumların değişimi, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi, insani yardımların artırılması, temel hizmetlerin yeniden kurulması, Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin genelinde evlerine dönüşlerinin ve uluslararası toplumun konut inşası için gerekli katkıyı sağlamasının planlandığı açıklandı.

Anlaşma sürecinin ikinci evresinde, tüm tutsakların serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talepleri öne çıktı. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için uzun vadeli bir planın hayata geçirileceği ve hayatını kaybeden tutsakların naaşlarının iade edileceği belirtildi. Altı haftayı aşan müzakereler boyunca yürürlükte kalacak olan ateşkesin, tarafların anlaşmaya sadık kalmasının altı çizilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve üye devletlerden destek talep edildi. Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

"TAMPON BÖLGE"YE KARŞI ÇIKAN İFADE ÇIKARILDI

ABD'nin İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini destekleyen ilk karar tasarısı, bölgede bir "tampon bölge" kurulmasına karşı çıkışı içeriyordu. Ancak, son oylamada bu ifade metinden çıkarıldı. Biden'ın önerisinin karar metnine dahil edilmemesi eleştirilere neden oldu. Ekim ayından bu yana, ABD, BM Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından sunulan ve Gazze'de ateşkes isteyen bir dizi karar tasarısını veto etti.

BİDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti. İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti. Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.