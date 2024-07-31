BM, İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası taraflarla temasın sürdüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler'in Lübnan için atadığı Özel Koordinatör Jeanine Hennis-Plasschaert, Beyrut'un güney banliyölerinde meydana gelen ve birçok sivilin yaşamını yitirmesine yol açan bombalı saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi. Hennis-Plasschaert, İsrail'in sorumluluğunu kabul ettiği bu saldırıların ardından, bölgede artan gerilim üzerine yaptığı yazılı açıklamada, askeri yöntemlerle bir çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Ayrıca, BM'nin 1701 sayılı kararına uygun olarak, tarafların saldırıları durdurma ve barışçıl yollarla ilerleme konusunda diplomatik çabalarını artırmaları gerektiğini vurguladı. Hennis-Plasschaert, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliği azaltma amacıyla ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.

BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 numaralı kararına göre, İsrail'in Mavi Hat'ın ötesine çekilmesi ve Litani Nehri ile bu hat arasında kalan bölgenin Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler'in Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) dışında silahtan arındırılması gerekiyor. 2000 yılından itibaren, Litani Nehri'nin güneyindeki ve Mavi Hat ile İsrail sınırı arasında kalan bölgeler, Hizbullah'ın etkin askeri kontrolü altında.

İsrail'in, Beyrut'un güneyindeki Huhreyk Mahallesi'nde Hizbullah Şura Meclisi'ne ait olduğu belirtilen bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında üç sivilin hayatını kaybettiği, yetmiş dört kişinin yaralandığı Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi. İsrail medyası, Beyrut'ta gerçekleştirilen akşam saldırısının, Hizbullah'ın ikinci adamı olduğu öne sürülen Fuad Şükür'ü hedef aldığını iddia ediyor.