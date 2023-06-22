BM, Kongo'daki isyancıları desteklemekle suçlamıştı. Ruanda'dan açıklama

Ruanda, Birleşmiş Milletler'in (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancıları desteklediğine ilişkin suçlamalarını reddetti.

Kigali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının yeni raporunun, kuşkulu delillere ve güvenilmez kaynaklara dayandığı ifade edildi. Açıklamada, kaynak gösterilen kişilerin yasa dışı silahlı grupların üyeleri ve Ruanda karşıtı sivil isimler olduğu vurgulandı.

ABD YÖNETİMİ, RUANDA'YA İSYANCILARA DESTEĞİNİ ÇEKME ÇAĞRISI YAPTI

Raporun KDC'deki Tutsi topluluklara yönelik etnik temizliği küçümsediği kaydedilen açıklamada, Ruanda'nın toprak bütünlüğüne yapılan saldırıların da görmezden gelindiği belirtildi.

BM uzmanlarının KDC'ye ilişkin bu hafta hazırladığı raporda, isyancı 23 Mart Hareketinin (M23) Ruanda ordusu tarafından desteklendiğine ve Ruanda'nın doğrudan KDC'ye müdahale ettiğine yer verilmişti.

Kigali yönetimi, daha önce de benzer raporlar hazırlayan BM'nin açıklamalarını reddetmişti. Raporun ardından ABD yönetimi, yeniden Ruanda'ya isyancılara desteğini çekme çağrısı yapmıştı.

ALTIN VE KOBALT İÇİN 20 YILDIR ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Ruanda, KDC'nin doğusunda saldırılar düzenleyen ve çoğu Tutsi etnik kökeninden olan M23'e destek olmakla suçlanıyor.

Ruanda hükümeti ise KDC'yi, Hutulardan ve soykırım öncesi Ruanda ordusu üyelerinden oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ve benzeri gruplara destek olmakla itham ediyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.