BM: Nijerya'daki terör saldırılarında geçen yıl 4 bin 500 kişi öldü

Kaynak: AA
BM: Nijerya'daki terör saldırılarında geçen yıl 4 bin 500 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Bölge Ofisi Başkanı David Lubari Lominyo, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın etkin olduğu Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde geçen yıl gerçekleştirilen terör saldırılarında 4 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, devam eden şiddet olayları ve teröristlerin ayrım gözetmeyen saldırılarının sivillerin korunmasını büyük bir endişe kaynağı haline getirdiğini vurguladı.

Lominyo, bu bilgilerin BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin 2024 raporundan alındığını belirtti. Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde yaşanan saldırıların ciddi güvenlik, insani, sosyoekonomik ve siyasi etkiler yarattığını ifade etti. Ayrıca, kuzeydoğuda 230 bin çocuğun yetersiz beslenme ve şiddetli kriz nedeniyle tehlike altında olduğunu vurguladı.

Lominyo, güvenlik kurumları ve terör grupları dahil tüm tarafları şiddeti durdurmaya, sivil varlıkları korumaya ve çocuklara eksiksiz bir yaşam sunmaya çağırdı. Bu çağrı, bölgede yaşanan krizin çözülmesine yönelik uluslararası bir acil müdahale gerekliliğini ortaya koyuyor.

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