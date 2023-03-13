BM: Deprem sonrası Suriyelilere desteğin yönlendirilmesinde toptan başarısızlığa tanık olduk

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de devam eden iç savaşın yaklaşan 12'nci yıl dönümü öncesinde yayımladığı raporda ülkede son 6 ayda yaşanan insan hakları ve insani hukuk ihlallerine yer verdi.

Yıkıcı depremler öncesinde hazırlanan raporda, Suriye'de sivillere karşı işlenen ihlal ve suistimallerin bir özeti bulunuyor.

Suriye'deki çatışmanın taraflarının yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği vurgulanan raporda, tarafların, Türkiye merkezli depremler sırasında da sivilleri koruma konusunda başarısız kaldığı kaydedildi.

Raporda, deprem sonrası kuzeybatı Suriye'ye acil ve hayat kurtarıcı yardımların ulaşmasının engellenmesinin de başarısızlıklara eklendiği belirtilerek, "Bu hatalar üstü kapalı biçimde hükümet ve çatışmanın diğer taraflarını, aynı zamanda uluslararası toplum ile BM'yi zan altında bıraktı. Çatışmaların derhal durdurulması konusunda bir anlaşmayı temin etmede başarısız oldular. Depremden sonraki hayati ilk haftada, kurtarma ekipleri ve ekipmanı dahil herhangi uygun yoldan hayat kurtarıcı yardıma izin vermeyi ve kolaylaştırmayı başaramadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda görüşlerine yer verilen Pinheiro, "Acıların ortasında pek çok kahramanlık eylemi yaşanmasına rağmen rejimin ve BM de dahil olmak üzere uluslararası toplumun, en acil durumdaki Suriyelilere hayat kurtaran desteği hızla yönlendirme konusunda toptan başarısızlığına tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının, yardım çalışanları da dahil olmak üzere, sivillerin güvende olması için artık tamamen saygı duyulan kapsamlı bir ateşkese ihtiyacı olduğunun altını çizen Pinheiro, çatışmanın taraflarının gaddarlığı nedeniyle, depremlerin harap ettiği bölgelerde bile yeni saldırıları araştırdıklarını kaydetti.

Pinheiro, bu araştırmaların arasında İsrail'in, geçen hafta insani yardım kanalı olan Halep Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırının da yer aldığını belirtti.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin sonrasında Suriye rejiminin hayat kurtaran sınır ötesi insani yardım erişimine izin vermesinin bir hafta aldığına değinilen raporda, rejimin ve muhalif Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), depremlerden etkilenen topluluklara sınır ötesi yardımı engellediği ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Heyet Tahrir el-Şam'ın da (HTŞ) Şam'dan sınır ötesi yardımı reddettiği yer aldı.

BM, Suriye'de depremlerin etkilediği bölgede yaklaşık 5 milyon kişinin temel barınak ve gıda dışı yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Deprem öncesi Suriye'de 15 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyordu.

Raporda, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'lilerin işgali altındaki Hol ve Roj kamplarında, terör örgütü IŞİD mensuplarıyla aile bağı bulunduğundan şüphe edilen 56 bin kişinin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulmasının sürdüğü de aktarıldı.

Komisyonun, Suriye ile ilgili raporunu 21 Mart'ta Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. Oturumu'nda sunacağı ifade edildi. (AA)