4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • BM Türkiye Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı

BM Türkiye Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinirlioğlu'nun yerine Sedat Önal'ı atadı.  

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:52
Takip Et

BM Türkiye Daimi Temsilcisi Sedat Önal oldu

BM Türkiye Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görev süresi sona erdi. Yerine,  Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
2
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
6
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
7
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿ Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı açıkladı
﻿ Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı açıkladı
﻿ Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyatı açıkladı
﻿Şili'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
﻿Şili'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
﻿Şili'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
﻿Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
﻿Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
﻿Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi
﻿Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.