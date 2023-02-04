BM Türkiye Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görev süresi sona erdi. Yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.