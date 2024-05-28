BM'den İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin çağrı

Kaynak: AA
BM'den İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, dün akşam İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Bu dehşet sona ermeli" ifadesini kullandı.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı sonucu ölümcül çatışmadan kaçmaya çalışan masum sivillerin öldüğünü belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı.

Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını vurgulayan Guterres, "Bu dehşet sona ermeli" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun bombardımanının kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olduğunu belirtmişti. İsrail'in saldırdığı kamp, yerinden olan binlerce Filistinlinin yaşamakta olduğu Refah şehrinde bulunuyor. Ayrıca söz konusu kampınİsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölge sınırları içerisinde olmadığı biliniyor.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini ifade etmişti.

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