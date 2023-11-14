BM'den korkutan Nijerya raporu

OCHA'dan yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık 9 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtildi. Bu çocuklardan 2,6 milyonunun ağır akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalabileceği ve kritik beslenme tedavisine ihtiyaç duyabileceği kaydedilen açıklamada, gelecek yıl yaklaşık 26,5 milyon kişinin "yüksek düzeyde" gıda güvensizliği yaşamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'nın kuzey eyaletlerindeki silahlı saldırı ve adam kaçırma olaylarının, mevcut ekonomik mücadeleleri ve gıda güvensizliği sorununu daha da şiddetlendirdiği ifade edildi.