BM'den korkutan rapor: 1.4 milyon insan yerinden edildi

BM yayınladığı raporda Sudan'da devam eden iç savaşta 1.4 milyon insanın göç ettiğini açıkladı.

BM'den korkutan rapor: 1.4 milyon insan yerinden edildi

Editör: Ersoy Özdem

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yayınladığı bir raporda, Sudan'da yaşanan iç savaşın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Rapora göre iç savaşın başladığı günden bu yana 1.4 milyon insan yerinden edildi.

Yıllarca süren siyasi istikrarsızlığın sonucunda çatışmalardan önce de ülke karışıkken, iç savaşla birlikte Sudan'ın daha da karıştığı rapor edildi.

BM raporuna göre ülke ayrıca Güney Sudan, Eritre ve Suriye de dahil olmak üzere diğer çatışmalı ülkelerden gelen 1.13 milyon mülteciye de ev sahipliği yaptı.

BM'nin Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Yer Değiştirme İzleme Matrisine göre, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana, 23 Mayıs itibarıyla ülke içinde 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Açıklamada, "Beş haftadan biraz daha uzun bir süre içinde (15 Nisan - 23 Mayıs) ülke içinde yeni yerinden edilmiş kişilerin sayısı, 2020'den 2022'ye kadar ülkede yerinden edilenlerin tümü için kaydedilen sayıyla karşılaştırılabilir" denildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) göre 26 Mayıs itibarıyla 345.000 kişi daha Sudan'dan Mısır, Çad ve Etiyopya dahil olmak üzere komşu ülkelere kaçtı.

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