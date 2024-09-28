BM'den Nasrallah açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesinin ardından bölgede yaşanan olaylardan duyduğu "endişeyi" dile getirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in "Beyrut'taki olayların son 24 saatte dramatik bir şekilde tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu" belirttiği ifade edildi.

Guterres, "Bu şiddet döngüsü şimdi durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı. Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge, tam kapsamlı bir savaşı göze alamaz" dedi.

Bölgedeki şiddet döngüsünün derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, tarafların liderlerini "uçurumun kenarından geri çekilmeleri" konusunda uyardı.

Genel Sekreter, tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararına uymaya davet ederken, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.