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BMGK'dan Suriye kararı: Süre 6 ay daha uzatıldı

BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına sınır ötesi yardım sevkiyatına izin veren kararı uzattı. Oy birliğiyle alınan söz konusu kararla, Suriye'nin kuzeyindeki iç savaş mağdurlarına, temmuz ayına kadar insani yardım yapılacak.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 00:13
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BMGK'dan Suriye kararı: Süre 6 ay daha uzatıldı

BMGK'dan Suriye kararı: Süre 6 ay daha uzatıldı
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, kuzeybatı Suriye'ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.

YALNIZCA BİR SINIR KAPISINDAN YARDIM GİDİYOR

BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak. BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. (AA)

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