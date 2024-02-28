BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı

Kaynak: AA
BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı
BMGK’de düzenlenen Gazze oturumu, Rusya'nın ve ABD temsilcilerinin atışmasına sahne oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında gıda güvencesizliğinin Gazze'de oluşturduğu riskler ele alındı.

Oturumda ilk sözü alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ile Batı’yı, İsrail'in ‘savaş aracı’ olarak gıdayı kullanmasına müsaade etmekle suçladı.

Nebenzia, ABD'nin müzakereye sunduğu karar tasarısının ateşkes çağrısında bulunmadığını ve "öldürme yetkisi" verdiğini öne sürdü.

Nebenzia'nın ardından söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Rusya'nın insani krizlerin çözümüne katkı sağlayan bir ülke olmadığını, bunlara neden olan bir ülke olduğunu herkese hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Wood, bunun için Ukrayna'ya bakmanın yeterli olacağını söyledi.

Wood'un sözleri üzerine Nebenzia, “Ukrayna ile Gazze'nin karşılaştırmanın utanç verici olduğunu” belirterek, "Irak, Afganistan ve Suriye'yi bombalayan ülke olarak bize ders veremezsiniz" karşılığını verdi.

Wood ise Gazze ve Ukrayna arasında karşılaştırma yapmadığını kaydederek, Nebenzia'ya, "Siz Ukrayna'yı bombalamadığınızı mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ukrayna'da sadece askeri hedeflerin vurulduğunu savunan Nebenzia ise tartışmayı sonlandırma talebinde bulundu.

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