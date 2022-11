﻿BM'nin KKTC halkını yok sayması haksızlık!

77. BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde New York'a giden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu görüştükleri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ve yardımcılarına, KKTC'de BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev yapması için KKTC makamlarından izin alınması gerektiğini ve bu amaçla da Kuvvetlerin Statüsü (SOFA) anlaşmasının imzalanması gerektiğini bildirmişti. Bu konuda halihazırda Türk tarafına herhangi bir resmi cevap verilmezken bu kez de Lefkoşa'nın merkezinde BM kontrolündeki ara bölgede bulunan eski Taksim stadyumunun Anavatan Türkiye'nin desteği ile yenilenmesi ve Çetinkaya spor kulübünün kullanımına verilerek tekrardan spora kazandırılması projesi üzerinden tartışma başladı.

Her iki konuda Rum Yönetimi'nin tepkisi üzerine başlayan tartışmalara ilk cevap ve değerlendirme adada görev yapan BM yetkililerinden geldi.BM yetkililerince yapılan açıklamalardan, Kıbrıs Türk halkının adanın iki eşit egemen ortağından biri olduğu gerçeğinin dikkate alınmadığı, haklarımızın yok sayıldığı ve başta 4 Mart 1964'te alınmış BMGK 186 nolu kararı ve bilahare Rum Yönetimini adanın tek meşru idaresi olarak kabul eden, yine ada gerçeklerini ve anlaşmaları gözetmeyen, diğer kararların dikkate alınmaya devam edildiği açıkça görülmektedir. Faşist Enosisçi Anastasiadis'in "Türk tarafı Kıbrıs'taki statükoyu değiştirmek için çaba sarf ediyor. Bu çaba öngörülemez ve tehlikeli gelişmelere yol açabilir" açıklaması ve Rum Dışişleri Bakanı Kasulides'in BM yetkililerini topa tutan, diplomatik üslubun kesinlikle terkedildiği saldırgan açıklamaları sonrasında BM Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na konuşarak Rum tarafını yatıştırıcı mesajlar verdi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na yaptığı açıklamada Taksim Stadı'nın BM yetkilileriyle süren temaslar neticesinde yeniden Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün kullanımına verildiğini açıkladı. Ertuğruloğlu, "Birleşmiş Milletler heyeti, başta misyon şefi Colin Stewart olmak üzere iyi niyetle bizlerle, Cumhurbaşkanlığıyla temaslar sürdürdü. Sonuçta mutabakat sağlandı ve bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Öncesindeki süreçte yapılması gereken çalışmalar da söz konusuydu ve onu da yerine getirdik. Her türlü tedbir alınmış, konunun her boyutu değerlendirilmiş Birleşmiş Milletler ile tam bir mutabakat sağlanmıştır" dedi.

Çetinkaya stadındaki çalışmalarla ilgili olarak GKRY Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis'in, Colin Stewart ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Kasulidis'e çalışmaların askıya alınacağına dair güvenceler verildiğini ifade etti.Halihazırda eski Taksim Stadı'nın spora kazandırılması çalışmalarına devam edilirken Rumların yaygarası da sürmektedir.

Diğer taraftan yurt dışından adaya dönen BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart Kathimerini'ye verdiği mülakatta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın UNFICYP ile ayrı anlaşma yapılmasına ilişkin "ültimatomu" konusunda konunun kapanmadığını ifade ederek, BM'nin, Güvenlik Konseyi kararlarını ortadan kaldıracak herhangi bir yaklaşımı benimsemeyeceğini söyledi. Bölgenin statüsünün değiştiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Stewart alanın, ara bölge içerisinde, BM himayesinde kalmaya devam edeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, UNFICYP ile ayrı anlaşma talep ederek UNFICYP'e ültimatom verdiği şeklindeki bir soruya karşılık Stewart, konunun, Kıbrıslı Türklerin talebinin yapıldığı ve BM tarafından ele alındığını belirtirken, BM'nin ne geçmişte ne de gelecekte Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı davranacak herhangi bir yaklaşımı benimsemesinin mümkün olduğunu ifade etti. Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden devam etmesini isteğinin anımsatılması ve bu talebin gerçekçi olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Stewart, gerçekçi olduğunu, BM'nin, Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının rehberliğinde kaldığı sürece Kıbrıs'taki duruma ilişkin tek yaşayabilir çözümün, ortak kabul gören bir çözüm olduğunu ifade etti. Anlaşılacağı üzere BMGK tarafından Kıbrıs için öngörülenler geçmişte kalan çağdışı ve haksız alınan kararların devamından yanadır ve Türk tarafına bu durum dayatılmaktadır. BM, Kıbrıs Türk halkının iradesiyle cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve Türkiye tarafından da desteklenen egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm ve Kıbrıs Türk tarafının eşit uluslararası statüsünün tanınması talebini dikkate almaya niyetli değildir. BM Barış Gücü'nün KKTC'de görev yapabilmesi için BM ve KKTC arasında mektup teatisi veya KKTC tarafından Barış Gücü'ne pratik hal çaresi sağlanması kesinlikle düşünülmemelidir.Yapılması gereken 11 Kasım'da KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına üye yapılması kararı sonrasında tanınma konusuna ağırlık verilmesi ve bizi yok sayan BM'nin karşılık olarak da yok sayılmasıdır. Günün sonunda dünya gerçekten de 5'ten büyüktür…