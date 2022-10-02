﻿Böbrek sağlığınızı ihmal etmeyin

Herkese merhaba değerli okurlarım, umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir.

Dünyanın en büyük zenginliği sağlık olduğunu biliyoruz. İhmal edenler var. Bilinçli olup kendini, sağlığını koruyanlar var.

Maalesef bazı durumlar var ki, bile bile sağlığımıza zarar veriyor ve bu konuda yeteri kadar endişe duymuyoruz.

Ne kamu spotları ne de durumun ehemmiyetini anlatan ve gerçekleri doğrudan okuyucuya aktaran yazılar...

Söz konusu alışkanlıklarımız olduğunda, zarar verdiği sağlığımız da olsa bırakmak için bir çaba sarf etmiyoruz.

Ancak bazı kötü alışkanlıklar, böbreklerimize ciddi zararlar vermenin yanı sıra böbrek kayıplarına kadar götürüyor.

Erken teşhis çok değerlidir. İş işten geçmeden kendimizi ve küçücük sinyali dikkate alalım.

Avrasya Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Arman Çitçi Hocamız ile böbrek sağlığı hakkında konuştuk.

Op. Dr. Çitçi'nin verdiği bilgiler ışığında böbreklerimizin düşmanı 5 alışkanlığı sizlerle paylaşmak istiyorum...

"1-Yetersiz sıvı alımına dikkat!

Böbrekler için en önemli besin kaynağı sudur. Yeteri kadar alınmadığında ise böbrek fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelir. Gün içerisinde yeterince su içilmediği takdirde toksinler ve diğer atık maddeler vücutta birikmeye başlar. Oysa atık maddeleri ve toksinleri arıtabilmeleri için böbreklerin günde en az 2 litre suya ihtiyacı vardır.

2-İdrarınızı tutarak böbreklerinize kötülük yapmayın...

Gün içinde tuvalete gitmemek için onlarca bahane buluyoruz. Ancak tuvaletimiz geldiğinde ertelediğimiz her durum, böbreklerimize bir kötülük olarak dönüyor. İdrar kesesi uzun bir süre idrar ile dolduğunda, idrar yollarında hipertrofi, hidronefroz gibi komplikasyonlar ya da ortaya çıkması kolayca önlenebilecek diğer hastalıklar oluşabilir. Ayrıca uzun süre idrar tutmak böbrek taşından, böbrek yetmezliğine dek pek çok böbrek sorununa yol açabiliyor.

3-Yoksa siz hâlâ tuzu hayatınızdan çıkarmadınız mı?

Sürekli olarak fazla tuzlu yemek tüketimi böbrek sorunlarının yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da neden oluyor. Çünkü tuz alımı yüksek olduğunda, böbreklerin aşırı tuz salgılaması nedeniyle daha fazla çalışması gerekiyor. Bu da böbreklerde su tutulmasına ve böbreklerin işleyişinin bozulmasına yol açıyor. Bu durum ise birçok böbrek rahatsızlığını beraberinde getiriyor.

4-Tütün ve sık sık alkol tüketimine geçit yok!

Alkol böbreklere ve karaciğere karşı olumsuz olan kimyasallar ve toksinler barındırır. Haliyle çok fazla tüketildiğinde böbreklerin iflas etmesi kaçınılmaz bir gerçeğe dönüşür. Sigara da aynı şekilde böbreklerin en önemli düşmanı arasında yer alıyor. Böbrek yetmezliğine kadar götürecek ağır toksinler içeren sigara tüketimi hem kısa hem uzun vadede çok zararlıdır. Özellikle de hipertansiyon veya diyabet hastalarının, bu dünyanın en zararlı maddelerinden uzak durması gerekir.

5-Kötü beslenme alışkanlıklarıyla vedalaşın...

Beslenmenin vücudumuzdaki organların sağlıklı işleyişi kadar, ne kadar önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ancak bu konuda bilgi sahibi olsak da farkındalık sahibi olmadığımız aşikâr. Çünkü her ne kadar zararlı olduğunu bilsek de yemek alışkanlarımızdan vazgeçmek konusunda aynı istikrarı gösteremiyoruz. Ancak sağlıklı böbrekler için uymamız gereken birkaç kural var. Öncelikle kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Çünkü kafein kan dolaşımını arttırır ve böbreklere çok fazla ağırlık bindirir. Kırmızı et başta olmak üzere çok fazla hayvansal protein tüketmek böbreklerin yükünü artırır. Beslenmenizde protein ne kadar artarsa böbrekler de o kadar çok çalışmak zorunda kalır ve zamanla yorulabilir. Aynı zamanda içinde yüksek miktarda şeker ihtiva eden gazlı içecekler de oldukça zararlıdır ve bu içecekler, uzun vadede kronik böbrek yetmezliğine ve böbrek taşı oluşumuna yol açar."

Op. Dr. Arman Çitçi'nin açıklamaları böyle. Sağlıklı, kaliteli yaşamak için doktorumuzun uyarılarını dikkate alalım.

İyi pazarlar diliyorum.