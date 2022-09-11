11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'de seyirciyi üzen haberi Somer Şef açıkladı.

Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 08:12
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:37
Takip Et
1/15

2/15

tv8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda önceki sezonun yarışmacıları programa katılarak seyirciyi şaşırtan bir sürpriz yapmıştı.

3/15

Sempatik kişiliğiyle seyircinin aklında yer eden önceki sezonun yarışmacısı Masterchef Hamza'nın stüdyoda olmaması seyircinin dikkatinden kaçmamıştı.

4/15

Görüntülü olarak yayına bağlanan Hamza yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini açıklamıştı.

5/15

Sözleriyle herkesi üzüntüye boğan Hamza, annesinden nakil alacağını belirtmişti.

6/15

Masterchef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen bölümünde Somer Şef, Hamza'yla ilgili son durumu duyurdu.

7/15

Somer Şef 'Çok da harika bir haberle başlayamayacağız.' diyerek kötü haberi duyurdu.

8/15

Somer Şef 'Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor.' dedi.

9/15

Somer Şef 'Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış.' ifadelerini kullandı.

10/15

Somer Şef 'Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız' sözlerine yer verdi.

11/15

Hamza için üzülen yarışmacılar jüri üyelerinden bir istekte bulundu.

12/15

Masterchef yarışmacıları kazanacakları ödülü Hamza için maddiyata çevirmek istediğini belirtti.

13/15

Yarışmacıların talebi üzerine Somer Şef 'Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz' dedi.

14/15

Masterchef'te bir ilk yapılarak ödül paraya çevrildi. Ödül miktarını Somer Şef 50 bin TL olarak açıkladı.

15/15

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
3
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
4
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
5
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿Tarihte bugün 10 Eylül
6
﻿Tarihte bugün 10 Eylül
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
7
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu
﻿Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu
﻿Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Çıkar telefonunu diyen emekliler dünyanın en pahalı iPhone bakın hangi ülkede
﻿Çıkar telefonunu diyen emekliler dünyanın en pahalı iPhone bakın hangi ülkede
﻿Çıkar telefonunu diyen emekliler dünyanın en pahalı iPhone bakın hangi ülkede
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu
﻿Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu
﻿Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu
﻿Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi! Bu akşam düğün var
﻿Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi! Bu akşam düğün var
﻿Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlendi! Bu akşam düğün var
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Ağrı Dağı ağlıyor. Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
﻿Ağrı Dağı ağlıyor. Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
﻿Ağrı Dağı ağlıyor. Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.