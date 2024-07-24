BoC faiz kararını duyurdu

BoC'den yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların hafiflediği ve genel fiyat baskılarının azalmaya devam ettiği vurgulandı. Enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşmasının beklendiği belirtilerek, bu nedenle politika faiz oranının 25 baz puan düşürülmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ekonominin bazı önemli kısımlarındaki, özellikle barınma ve bazı hizmetler gibi sektörlerdeki fiyat baskılarının enflasyonu yukarı çektiği belirtildi. Bu karşıt güçlerin dikkatle değerlendirildiği ve para politikası kararlarının, gelecek bilgiler doğrultusunda yönlendirileceği vurgulandı.

BOC, İLK FAİZ İNDİRİMİNE HAZİRANDA GİTMİŞTİ

Kanada Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşürerek dört yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. Bu adım, BoC'nin G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olmasını sağlamıştı.

Kanada'da enflasyon, 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. BoC, enflasyonu kontrol altına almak için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti. Temmuz 2023'teki toplantısında faiz oranını 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde ve bu yılın başlarında politika faizini sabit tutan banka, bu son adımla birlikte para politikasında gevşemeye devam edeceğinin sinyalini verdi.