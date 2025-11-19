Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne dair açıklamalarda bulundu. İlk incelemelerde hastanelerin tedavilerinde bir sorun saptanmadığını aktaran Memişoğlu, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Memişoğlu, "Bir kusur varsa gerekli adımlar atılacak." dedi. “Doktor ihmali var mı?” sorusuna da yanıt veren Memişoğu, “İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz ama yine de inceleme yapıyoruz" dedi.

ALINAN GIDA ÖRNEKLERİ TEMİZ ÇIKTI?

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili alınan gıda örnekleri temiz çıktı. Tarım İl Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre; lokumdan, kumpirden, midyeden alınan tüm numunelerde hiçbir zehir, mikrop, sağlıksız ya da uygunsuz madde bulunmadı. İncelenen yiyeceklerin ölüme yol açacak bir sorun taşımadığı tespit edildi.

GÖZLER GIDA ZEHİRLENMESİNE ÇEVRİLDİ

Böcek ailesinin otopsi raporu dün açıklanmıştı. Raporda, ölüm nedeni önceliği olarak kimyasal madde zehirlenmesi gösterildi. Gıda zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu da raporda belirtildi. Gıdanın temiz çıkmasıyla gözler kimyasal madde zehirlenmesine çevrildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye müracaat etti.

Hastanede gerekli kontrollerin yapılması sonrası kaldıkları otele dönen aile, bir süre sonra tekrardan fenalaşarak 13 Kasım'da ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne ve 2 çocuk 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.