Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında kazanan rakip takım oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt ile karşılaştı. Mücadelenin 2-1 sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
6. dakikada Bakhtiyor’un pasında topla buluşan Semih’in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
11. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın ortasında arka direkte bulunan Emirhan’ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
21. dakikada sol kanattan Bakhtiyor’un ortasında arka direkte Gedson Fernandes’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Tayyip Talha’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
37. dakikada kaleci Ersin’in hatalı pasında topla buluşan Fredrik Bjorkan'ın sol kanattan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Zinckernagel meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
43. dakikada Zinckernagel'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Björtuft topu ağlarla buluşturdu. 1-2
İkinci yarı başladı.
74' Tayyip Talha, orta sahanın solunda Hogh'a faul yaptı.
73' Kullanılan köşe vuruşunda Ersin, topa yükseldi ve meşin yuvarlağa sahip oldu.
72' Berg, orta alandan kalemize koşu yapan Fet'e derin bir top gönderdi. Ceza sahasının soluna açılan topta Fet içeri çevirdi fakat savunmada Emirhan araya girerek topu dışarı gönderdi. Bodo, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
73'Kullanılan köşe vuruşunda Ersin, topa yükseldi ve meşin yuvarlağa sahip oldu.
72'Berg, orta alandan kalemize koşu yapan Fet'e derin bir top gönderdi. Ceza sahasının soluna açılan topta Fet içeri çevirdi fakat savunmada Emirhan araya girerek topu dışarı gönderdi. Bodo, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
71'Bodo'da Evjen yerine Brunstad Fet oyuna dahil oldu.
70'Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.
90' Mücadelenin sonuna 3 dakika ilave edildi.
91' Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada savunmada Gundersen topu karşıladı ve Beşiktaş ters kanattan taç atışı kazandı.
Maç rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.