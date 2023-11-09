Bodo/Glimt'e kaybeden Beşiktaş'ta Hari Vukas: Bir şeyler eksik oldu

Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, maç sonu açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Bodo/Glimt'e kaybeden Beşiktaş'ta Hari Vukas: Bir şeyler eksik oldu

Vukas, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mağlup olduğumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maça iyi hazırlanmıştık. Çok hata yaptık. Bir şeyler eksik oldu. İyi bir performans sergileyemedik. Kötü oynadık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaşanan kötü gidişatta herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hari Vukas, "Kötü bir gidişat var. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Beşiktaş büyük bir takım. Taraftarların tepkisini anlıyorum. Bu durum Beşiktaş'a yakışmıyor. Bu, bizim seviyemiz değil. Bir an önce kötü gidişata son vermek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

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