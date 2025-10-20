UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt’i Rams Park’ta konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Bodo/Glimt’in 22 yaşındaki sağ beki Fredrik Sjovold, UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu.

SJOVOLD: “ZORLU KOŞULLAR BİZİ DİRİ TUTUYOR”

Takımın fiziksel dayanıklılığı ve saha avantajı üzerine dikkat çeken ifadeler kullanan Sjovold şunları söyledi:

“Bodo Glimt’in gücü bu iç saha avantajı diyebilirim. Her açıdan her gün kendimizi gelişime adamış bir ekibiz. Burada kış başladığında diğer takımlara karşı ev sahibi avantajımız artıyor. Bu doğa ve zorlu iklim koşulları bizi formda ve diri tutuyor.”

"ATMOSFER POTANSİYELİMİZİ GÖSTERMEMİZE YARDIMCI OLACAK"

Genç oyuncu, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin de kendilerini motive edeceğini söyledi:

“Galatasaray’ın stadyumundaki atmosfer, tüm potansiyelimizi göstermemize yardımcı olacaktır. Önemli anlarda baskının bizi ezdiğini ve sonuca çok fazla odaklandığımız için başarısız olduğumuzu gördük. Bu yüzden performansımıza odaklanıyoruz. Önemli olan yaptığımız şey, sonuç değil. Zamanla bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz.”