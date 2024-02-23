Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları tarafından farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları olay yerine yönlendirildi.

Ekipler tarafından üç lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından botlardaki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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