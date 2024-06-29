Bodrum-Didim-, Marmaris- Fethiye Feribot seferleri izin belgesi alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin Ege'nin önemli turizm merkezlerini deniz ulaşımı ile birleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Kara yolu trafiğinin rahatlaması, denizlerin ulaşımda kullanılması ve yerli ve yabancı misafirlerin Ege'nin eşsiz koylarını denizden izleyerek yolculuk yapmasının hedeflendiği ifade edildi.

Deniz otobüslerinin 450 kişilik kapasiteye sahip olduğu ve karşılıklı seferlerle vatandaşlara hizmet vereceği bildirildi. Muğla'nın 1480 km'lik kıyı şeridinde eksikliği hissedilen bu projenin, 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce açıklanmasının ardından vatandaşlar arasında büyük memnuniyet yarattığı belirtildi. Didim-Turgutreis-Bodrum seferleri 1 Temmuz'da, Marmaris-Fethiye seferleri ise 2 Temmuz'da başlayacak.

Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri, Türkiye'nin turizmde önde gelen iki şehrini deniz otobüsü seferleriyle birleştirerek örnek bir projeye imza atmış oldu. Bu proje, yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflerken, denizlere kıyısı olan diğer belediyelere de örnek teşkil edecek. Deniz otobüsü seferleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda saat 14.15'te Didim'de düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında, "Deniz ulaşımını hareketlendirecek, kara yolunu rahatlatacak ve ülkemizin turizmine katkı sağlayacak bu projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza teşekkür ediyoruz" denildi.