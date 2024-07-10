Bodrum esnafı: 2 sene içerisinde Bodrum bitecek çok şükür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum esnafı: 2 sene içerisinde Bodrum bitecek çok şükür

Bodrum’da esnaf olan bir kadının bölgedeki turizm hareketliliği ve pahalılıkla ilgili açıklamaları gündem yarattı.

Kendisine mikrofon tutulan bir Bodrum esnafı, enflasyon ve yüksek fiyatlar nedeniyle bölgedeki pahalılığa dikkat çekerken turistlerin artık su bile almadığını dile getirdi.

Sokakların boşluğunu gösteren esnaf “İki sene içerisinde Bodrum bitecek çok şükür” dedi.

Esnaf şu ifadeleri kullandı:

“İşler iyi gitmiyor enflasyon fiyatlar.

Avrupalı bile fiyatı yüksek buluyor.

Geçen sene bir düşme olmuştu ama bu aralar hakikaten çok kötü.

Gemiden gelen turist termosunu yanına alıyor.

Fiyatlar nedeniyle bizden su bile almıyorlar.”

İfadelerini kullandı.

Esnaf, “Ne olacak peki böyle ne yapılmalı?” sorusuna ise şöyle çarpıcı bir cevap verdi:

“İki sene içerisinde Bodrum bitecek çok şükür. Çözümü bizde değil de ilgilerde diyoruz.”

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